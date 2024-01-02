Последствия могут быть критическими: у актера сериала «Ивановы-Ивановы» нашли опухоль

У актера Андрея Балякина нашли опухоль в легких. На обследовании у звезды «Глухаря» и «Ивановы-Ивановы» обнаружили уплотнения неправильной формы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 64-летний артист в больнице сделал рентген, после которого стало известно о новообразованиях в его легких. На данный момент точный диагноз врачи еще не поставили, так как не окончено углубленное обследование. Однако медики отметили, что подобная опухоль может в дальнейшем привести к дыхательной недостаточности критического уровня. А появилась она, вероятно, после перенесенной тяжелой пневмонии.

Сам Балякин подтвердил, что действительно был в клинике из-за проблем со здоровьем. Также он поделился, что ему провели небольшую операцию. Сейчас же, по его словам, он чувствует себя хорошо. Унывать Андрей не собирается, так как впереди после новогодних праздников у него большое количество новых проектов.

Ранее телеведущая Юлия Бордовских опровергла госпитализацию и рассказала, как чувствует себя на самом деле. Она призналась, что перед Новым годом в больницу не попадала и в принципе с ней все хорошо.