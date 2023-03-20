«Последствия могли быть негативными»: врач рассказал о критическом состоянии певицы МакSим

В минувшие выходные всю Сеть облетела новость о том, что певице МакSим не удалось провести свой концерт. Очевидцы сообщали: с первого появления на сцене артистка выглядела слабо и с трудом передвигалась. После пятой композиции девушка и вовсе скрылась от публики. В социальной сети Максимова объяснила, что ее поведение связано с плохим самочувствием. Как выяснилось, у нее охрип голос и поднялось давление. На связь с изданием Woman.ru вышла иммунолог Ирина Ярцева и рассказала, почему Марине было опасно в тот день проводить концерт.

По словам эксперта, по видео с мероприятия заметно, что певица без голоса. Вот почему она заявила: в таком состоянии нужно отказаться от любых нагрузок.

«На видео она уже охрипшая. Звучит ужасно. Могло действительно дать давление. Последствия могли быть самыми негативными», — резюмировала Ярцева.

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