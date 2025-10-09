Последняя возлюбленная Паши Техника рассказала, что снимется в реалити «Дом-2»

Последняя возлюбленная рэпера Паши Техника Кристина Лекси сообщила, что собирается стать звездой реалити-шоу «Дом-2». Девушка намерена там найти новую любовь.

После смерти артиста Кристина начала активно появляться в медиапространстве. Она стала ведущей «Шоу без купюр», а теперь захотела попробовать себя в роли участницы скандальной телестройки, которую транслируют на телеканале «Ю».

«Мне предложили пойти на „Дом-2“. Со мной хотят пойти Алсу Голд, Ева барабанщица и Симка. Мы хотим устроить там что-то веселое», — поделилась Лекси.

К слову, Паша Техник незадолго до смерти признавался Кристине в любви и публично унижал бывшую супругу. Именно Лекси была рядом с рэпером, когда ему стало плохо. Ева Карицкая, экс-жена исполнителя, до сих пор упрекает девушку в том, что она сразу не вызвала скорую помощь, а обратилась к медикам только спустя три дня.

Напомним, что Кристина не присутствовала на похоронах Техника. Карицкая делилась, что она отказалась помогать в организации прощания. При этом Кристина утверждала, что перечисляла деньги.

Ранее стало известно, что Паше Технику поставят на могиле памятник в полный рост за 4 млн рублей.