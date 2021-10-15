Цымбалюк-Романовская ответила на намерение Шаляпина судиться с ней

Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе со «СтарХитом» прокомментировала желание ее бывшего возлюбленного, недавно овдовевшего музыканта Прохора Шаляпина, подать на нее в суд.

«Ничего не думаю по этому поводу. Я вообще не в курсе!», — заявила она.

Поводом для такого решения Шаляпина стали резкие слова о его погибшей жене-миллионерше — Цымбалюк-Романовская не только не поверила в ее смерть, но и в существование, заявив, что богатую супругу исполнитель попросту выдумал.