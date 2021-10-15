Цымбалюк-Романовская ответила на намерение Шаляпина судиться с ней
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Фото: @vitalinaromanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе со «СтарХитом» прокомментировала желание ее бывшего возлюбленного, недавно овдовевшего музыканта Прохора Шаляпина, подать на нее в суд.
«Ничего не думаю по этому поводу. Я вообще не в курсе!», — заявила она.
Поводом для такого решения Шаляпина стали резкие слова о его погибшей жене-миллионерше — Цымбалюк-Романовская не только не поверила в ее смерть, но и в существование, заявив, что богатую супругу исполнитель попросту выдумал.
Такие слова очень оскорбили Шаляпина, на которого и до этого вылилась волна хейта в связи со смертью супруги.
«Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен», — заявил он и намеревается решить вопрос через суд.
Супруга Шаляпина, миллионерша Татьяна Девис, скончалась после непродолжительной борьбы с коронавирусом через два месяца после свадьбы. Однако сочувствовать Прохору поспешили не все — многие заявили, что не верят в смерть женщины и называют это пиаром.
Фото: Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской, Прохора Шаляпина