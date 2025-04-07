«Не туда лезут»: Волочкова высказалась об идее десятикратного увеличения штрафа за мат

Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала предложение депутата Госдумы Александра Аксененко увеличить до 10 тысяч рублей штраф за употребление мата в общественных местах. Ее слова приводит «Абзац».

Инициатива подразумевает увеличение штрафа за мат с одной тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Как уточнили авторы законопроекта, речь идет об использовании ненормативной лексики в общественных местах и в сети. Вдобавок в Госдуме предложили ввести ответственность для организаторов концертов и шоу, в рамках которых артисты матерятся.

По мнению танцовщицы, подобная инициатива лишена смысла.

«И как эту брань собираются контролировать? Подслушивать разговоры компаний? Бред какой-то. И так у людей нет денег. Лучше бы помогало государство, а не увеличивало штрафы и налоги в такие сложные времена. Интересно, кто это предложил? Уже этих людей хочется послать, если честно. Не туда лезут», – поделилась знаменитость.

Волочкова также отметила, что многие депутаты сами активно используют ненормативную лексику.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала инициативу запретить турецкие сериалы.