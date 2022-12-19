Последняя надежда: погрязший в долгах сын Бари Алибасова распродает имущество

Алибасов-младший долгое время занимался стимингом порно, однако после начала спецоперации сын продюсера потерпел крах. Он взял кредит, который в последствии не смог выплатить, и у него образовался многомиллионный долг.

Сегодня стало известно, что Пресненский суд Москвы взыскал с Алибасова 8 миллионов 395 тысяч 902 рубля. Эти деньги пошли в пользу Совкомбанка в качестве уплаты задолженности по кредитному договору. Также было решено залог в виде недвижимого имущества выставить на публичные торги. Начальная стоимость 11 610 100 рублей.

Бари Барьевич рассказал, что некоторое время назад он переехал с семьей в Калининград, где организовал вебкам студию. Из здания 1890 года он сделал гостевой дом, вмещающий себя 25 человек. Сначала дела у Алибасова-младшего шли хорошо. Он получал 700 тысяч рублей в месяц и из них 300 тысяч рублей отдавал банку. Но потом сервис по сдаче гостевых номеров перестал работать в России, и Бари оказался в долгах. Теперь последняя его надежда – это продажа гостевого дома.

«Я надеюсь, что мне удастся продать гостевой дом, и с помощью этих денег расплатиться с банком», - рассказал Бари Барьевич.

Ранее стало известно, что уже продолжительное время продюсер Бари Алибасов живет вместе с домработницей.