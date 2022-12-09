12:10, 09 декабря 2022
1 мин.
Бари Алибасов выбрал в любовницы «удивительную» уборщицу
Продюсер Бари Алибасов шесть раз был женат, но отношения быстро разрушались и приходили к разводу. После расставания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной он выбрал в любовницы домработницу.
С ней Алибасов коротает дни. Женщина готовит, убирает и сопровождает звезду на прогулках.
По словам продюсера, у нее мягкий характер. Алибасов характеризует уборщицу как «человека уникального, удивительного».
Ранее Алибасов рассказывал, что в первую встречу с певицей Машей Распутиной «ущипнул ее за жопу».
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:«Секрет на миллион» на НТВ
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: