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12:10, 09 декабря 2022
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Бари Алибасов выбрал в любовницы «удивительную» уборщицу

Бари Алибасов выбрал в любовницы «удивительную» уборщицу

Продюсер Бари Алибасов шесть раз был женат, но отношения быстро разрушались и приходили к разводу. После расставания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной он выбрал в любовницы домработницу.

С ней Алибасов коротает дни. Женщина готовит, убирает и сопровождает звезду на прогулках.

По словам продюсера, у нее мягкий характер. Алибасов характеризует уборщицу как «человека уникального, удивительного».

Ранее Алибасов рассказывал, что в первую встречу с певицей Машей Распутиной «ущипнул ее за жопу».

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Теги:
#Бари Алибасов
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#любовница
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