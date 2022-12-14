Последний живой родственник Бориса Моисеева планирует судиться за его наследство

Брат певца Бориса Моисеева Маркс Толкач, которого называют последним живым родственником музыканта, будет судиться за квартиру в центре Москвы, апартаменты в Европе и ОАЭ, а также ценные бумаги – всё то, что оставил исполнитель после смерти. По мнению оказавшегося без наследства родственника, музыканта запугали и заставили переписать имущество на чужих людей.

Толкач хочет добиться, чтобы правоохранители начали расследование этого инцидента. Речь идет о больших суммах.

Брат Моисеева считает: певца обманули, и он вписал в завещание имена посторонних людей.

Музыкант умер 27 сентября. Квартира, где это произошло, досталась арт-директору Сергею Гороху.

В начале ноября посетитель снял погром на могиле исполнителя на Троекуровском кладбище. На месте захоронения лежали подгнившие цветы и поваленные венки.