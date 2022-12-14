passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
10:33, 14 декабря 2022
1 мин.

Последний живой родственник Бориса Моисеева планирует судиться за его наследство

Последний живой родственник Бориса Моисеева планирует судиться за его наследство

Брат певца Бориса Моисеева Маркс Толкач, которого называют последним живым родственником музыканта, будет судиться за квартиру в центре Москвы, апартаменты в Европе и ОАЭ, а также ценные бумаги – всё то, что оставил исполнитель после смерти. По мнению оказавшегося без наследства родственника, музыканта запугали и заставили переписать имущество на чужих людей.

Толкач хочет добиться, чтобы правоохранители начали расследование этого инцидента. Речь идет о больших суммах.

Брат Моисеева считает: певца обманули, и он вписал в завещание имена посторонних людей.

Музыкант умер 27 сентября. Квартира, где это произошло, досталась арт-директору Сергею Гороху.

В начале ноября посетитель снял погром на могиле исполнителя на Троекуровском кладбище. На месте захоронения лежали подгнившие цветы и поваленные венки.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Теги:
#Борис Моисеев
,
#брат
,
#наследство
Новости партнеров
О чем говорят