«Последний трек»: 54-летний Агутин сделал неожиданное заявление
Популярный певец Леонид Агутин много лет радует поклонников своим творчеством. Они с нетерпением ждут, когда звезда представит им новые песни. На днях артист неожиданно объявил о том, что работает над «последним треком».
Агутин рассказал, что активно сотрудничает с молодыми музыкантами. Он опубликовал в социальных сетях фото в компании четырех исполнителей, с которыми записал композицию под названием «Последний трек». Поклонники смогут послушать ее уже сегодня вечером. Зрители вокального шоу «Голос» узнали на снимке участника из Ташкента – Александра Ли.
Фото: Соцсети Леонида Агутина
Напомним, что Агутин любит выступать с более молодыми коллегами. Он делал каверы на собственные хиты вместе с популярным артистом, известным под псевдонимом Jony. Кроме того, Леонид активно работает с исполнительницей CHAGA. Он публиковал фото с девушкой, чем в очередной раз вызвал слухи о новом романе.
В последнее время поклонники обсуждают личную жизни музыканта и говорят, что они с Анжеликой Варум находятся в шаге от развода. Супруга Агутина не комментирует информацию и старается не афишировать свою жизнь. Несколько месяцев назад она полностью пропала из соцсетей.
Ранее мы писали о том, как Агутин с брезгливым взглядом отказался позировать рядом с SHAMAN на «Песне года».