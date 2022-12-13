«Последний трек»: 54-летний Агутин сделал неожиданное заявление

Напомним, что Агутин любит выступать с более молодыми коллегами. Он делал каверы на собственные хиты вместе с популярным артистом, известным под псевдонимом Jony. Кроме того, Леонид активно работает с исполнительницей CHAGA. Он публиковал фото с девушкой, чем в очередной раз вызвал слухи о новом романе.

В последнее время поклонники обсуждают личную жизни музыканта и говорят, что они с Анжеликой Варум находятся в шаге от развода. Супруга Агутина не комментирует информацию и старается не афишировать свою жизнь. Несколько месяцев назад она полностью пропала из соцсетей.

Ранее мы писали о том, как Агутин с брезгливым взглядом отказался позировать рядом с SHAMAN на «Песне года».