«Это травма»: дочь Анастасии Заворотнюк разоткровенничалась о болезни матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как переживает болезнь матери. Она призналась, что онкология у матери – больная тема.

В соцсетях у Анны Заворотнюк поинтересовались, как ей удается не реагировать на личные, семейные вопросы. Оказалось, что девушка обычно никак не отвечает, если вопрос задан в интернете. В случае, когда в нем содержится «негативное послание», то она блокирует пользователя.

Заворотнюк объяснила, что ей так «проще.

«Это та травма, о которой я не могу говорить открыто уже много лет. Иногда, конечно, меня прорывает, но с близкими», - поделилась она.

При этом, несмотря на попытки выяснить хоть что-то о состоянии актрисы, Анна Заворотнюк хранит молчание.

Некоторое время назад Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, в которой она находилась длительное время. После выписки ее дочь в срочном порядке отправилась из Дубая в Москву. Прилетев в Россию, она показала в соцсетях могильную плиту.