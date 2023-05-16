Последний разговор: Валентин Юдашкин перед смертью общался со всеми и благодарил

Модельер Валентин Юдашкин, который скончался 2 мая, за три недели до смерти был приглашен на день рождения художника Никаса Сафронова. На встрече он общался со всеми, а на следующий день позвонил имениннику и поблагодарил за возможность посетить это мероприятие, а также приглашал его в гости.

Сафронов отмечал день рождения 8 апреля. По его наблюдениям, Юдашкин «чувствовал себя хорошо». Дизайнер и его супруга Марина были в приподнятом настроении.

«Он пробыл 2,5 часа, общался с Дибровым, в общем со всеми», - сообщил он подробности встречи.

Юдашкин и Сафронов мало общались, так как было много людей. Тем не менее они договорились встретиться, и кутюрье позвонил Сафронову на следующий день. Он поблагодарил и заявил, что был бы рад видеть Сафронова у себя. Собеседники успели составить «какие-то планы».

О кутюрье художник отзывается как об «очень нежном, тонком и трогательном человеке», пишет Газета.Ru.

Ранее предприниматель Ольга Слуцкер опубликовала видео последнего танца с Юдашкиным. Примечательно, что он состоялся под песню о смерти.