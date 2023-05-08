«Когда меня не станет»: последний танец Валентина Юдашкина был под песню о смерти

Спортсменка, предприниматель Ольга Слуцкер опубликовала видео, на котором танцует с модельером Валентином Юдашкиным. Их последний танец состоялся под песню о круговороте рождения и смерти живого существа.

Слуцкер разместили видео после похорон модельера. Она написала: «Я хочу поделиться с вами нашим последним танцем, под песню Басты «Сансара».

Она назвала умершего дизайнера «любимым, верным, сильным, выдающимся другом» и отметила, что «Валентин Юдашкин потрясающе танцевал».

«К сожалению, совсем маленькое видео, но это наша последняя встреча и наш Last Dance (с англ. последний танец – прим. «Страсти»)», - говорится в публикации.

Затем Слуцкер привела несколько строчек из песни, под которую танцевала с кутюрье.

«Они сказали – нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы… Когда меня не станет – я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей…», - сказано в тексте композиции, под которую танцевали Слуцкер и Юдашкин.

Ранее стали известны слова певицы Аллы Пугачевой на похоронах Юдашкина. Чтобы проводить друга, с которым Примадонна была знакома 30 лет, она прилетела из Израиля.