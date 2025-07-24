«Хочется не облажаться»: как живет дочь звезды фильма «Брат-2» Сергея Бодрова

Дочь актера Сергея Бодрова заявила о повышенном внимании из-за фамилии. Слова Ольги передает Кинопоиск.

Дочь Бодрова отметила 27-летие. В свои годы Ольга построила семью и продолжила актерскую династию. Она снималась в проектах «Море волнуется раз», «Конец света», «Карамора» и выступала на театральной сцене. Ольга признается, что испытывает повышенное внимание к себе из-за громкой фамилии. Она не отрицает большой ответственности, возложенной на нее, поэтому боится «облажаться».

«Я прекрасно понимаю, что пока ко мне повышенное внимание только из-за фамилии, и, конечно, хочется не облажаться», — сказала она в 2021 году.

По словам Ольги, поклонники фильма «Брат-2» перестали различать ее отца и героя, которого он сыграл. Сама же актриса выделяет другие проекты Бодрова — «Кавказский пленник» и «Восток-Запад».

Актер ушел из жизни, когда Ольге было всего 4 года. Именно поэтому у нее не так много воспоминаний об отце. При этом она до сих пор хранит его вещи.

«У меня остались скорее не воспоминания, а какие-то картинки из детства. Детское восприятие, наверное, устроено так, что запоминает не линейные вещи, а отдельные. Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего», — признавалась она.

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