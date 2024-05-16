«Последний гвоздь в крышку гроба»: Никас Сафронов прокомментировал пугающий портрет Карла III

Народный художник России Никас Сафронов согласен с мнением большинства. Он оценил новаторское и даже авангардное решение, но не в случае с семьей нынешнего монарха. Он напомнил не только про болезнь самого Карла, но и его невестки Кейт Миддлтон, а также проблемы с младшим сыном Гарри.

«Наверняка, у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за всё, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут ещё этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба. У него на картине мертвые руки, на них белые мазки, как трупные пятна. Кровавый фон... Совершенно не жизнеутверждающая картина», – поделился мнением Сафронов.

Никас отметил, что монархи являются очень впечатлительными людьми, поэтому подобный портрет может только усугубить его состояние. По словам художника, официальный портрет не должен быть авангардным. Лучше, если бы он выражал позитив.

«У Карла III были великие предки, прожившие долгую жизнь. Его мать Елизавета II дожила до 96 лет, отец Принц Филипп – до 99 лет, бабушка прожила 101 год. Среди родни – столько долгожителей. А он заболел раком, сейчас ему тяжело. Не думаю, что эта работа добавит королю сил и здоровья», – добавил мужчина.

Сафронов отметил, что на месте того самого художника не стал бы экспериментировать. А сделал бы классический портрет, на котором король предстал бы на фоне Букингемского дворца с предками-долгожителями.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри поставил больного раком Карла III в неловкое положение.