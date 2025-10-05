«Последние пять дней они были вместе»: жена Геннадия Нилова не оставляла мужа вплоть до его смерти

Жена актера Геннадия Нилова была рядом с мужем до последнего дня его жизни. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал сын артиста.

1 октября в Приозерске Ленинградской области прошла церемония прощания с Геннадием Ниловым, умершим всего за два дня до своего 89-летия. Сын актера вспомнил о последних днях отца и раскрыл, что его состояние сильно ухудшилось из-за перенесенного инсульта.

«Сегодня у него день рождения. Это инсульт. Инсульт 8 сентября. Говорят, что именно через три недели наступает такой сложный для организма момент. Больничная пневмония от того, что он лежал все время. Вероятно, на спине. Я не врач, но мне так кажется. Первую неделю он лежал в областной в реанимации, вторую неделю его перевели в палату», - поделился Алексей Нилов.

В 1993 году, после увольнения с «Ленфильма», где он проработал 34 года, Геннадий Нилов завершил актерскую карьеру и переехал из Санкт-Петербурга в город Приозерск. Звезда фильма «Три плюс два» жил с женой и не жаловался на здоровье.

«Он очень активный человек был, и слава Богу, до последних дней сам ходил, ухаживал за матерью, когда нас не было», - отметил сын Геннадия Нилова.

В последние дни артист находился в больнице вместе с супругой, которой также была необходима помощь врачей. Галина Нилова была рядом с мужем вплоть до его смерти.

«Мы с братом перевезли мать и отца вместе в одну палату, потому что мать тоже нуждалась в помощи, и нуждается. И последние пять дней они были вместе в отдельной палате. За ними ухаживали, мы приходили», - рассказал сын актера.

Несмотря на проблемы со здоровьем, вдова Геннадия Нилова настояла на том, чтобы ее привезли проститься с супругом. Во время церемонии сыновья пары оберегали мать.

Напомним, звезда «Три плюс два» ушел из жизни 29 сентября в возрасте 88 лет. По трагическому стечению обстоятельств артиста не стало всего за два дня до его дня рождения. В последние годы жизни болел двусторонним воспалением легких. За свою карьеру снялся в более чем 60 картинах, среди которых «Поднятая целина», «Человек с будущим», «Три плюс два», «Снегурочка», «Звезда пленительного счастья» и другие.

