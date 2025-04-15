Последние два дня стал «шифроваться»: известно, как Ефремов провел первую неделю в Москве

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в обед 15 апреля вышла из дома, обошла вокруг и, увидев журналистов, позвонила супругу. Она дала указание не выходить на улицу.

Об этом сообщает Kp.ru.

Ефремов 7 дней находится в Москве. Актер живет в Плотниковом переулке.

Его соседка сообщила, что рядом с домом находится консультативно-диагностический центр – Ефремов ходил туда по возвращении из колонии. Также ей известно, что у Ефремовых есть домработница, но она бывает не каждый день.

Издание отмечает, что днем 15 апреля из парадной в полупальто и платке вышла жена актера. Кругликова делала вид, будто разговаривает по телефону – сама звукорежиссер и педагог осматривалась по сторонам. Увидев прессу, она набрала мужу и не разрешила выходить. После звонка Кругликова поспешила к метро.

В кофейне, расположенной напротив, журналисты узнали, что Ефремов стал «шифроваться» последние два дня. Перед тем, как ему выйти, на улице появляется кто-то из родных. Также издание узнало, что актер переезжает на дачу, она находится в Подмосковье.

Пока Ефремов остается в шестикомнатной квартире площадью 148 квадратных метров. С ним находятся жена, две дочери 20 и 18 лет, а также 15-летний сын.

Ранее сообщалось, что Ефремов обратился к религии после выхода из колонии.