«Последние дни были тяжелые, голос стал болезненным»: что происходило с Ярославом Евдокимовым перед смертью

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью плохо себя чувствовал и потерял голос. В разговоре с aif.ru создатель программы «Шире круг» Ольга Молчанова рассказала о тяжелых последних днях жизни артиста.

Исполнитель хита «Фантазер» провел последние дни в реанимации в Минске, где и скончался. Подруга Ярослава Евдокимова вспоминает: он был жизнелюбивым и позитивным человеком, но в незадолго до смерти его будто подменили.

«Последние дни у него были очень тяжелые. Даже в последние месяцы, делая вывод по нашим телефонным разговорам, он был очень угнетен, плохо себя чувствовал», — поделилась Ольга Молчанова.

Перед смертью онкобольной Ярослав Евдокимов перенес операцию по удалению части правого легкого, но жалел о хирургическом вмешательстве. Певец ругал себя за это решение и был уверен, что нужно было оставить все как есть. Более того, по словам Ольги Молчановой, после операции у артиста изменился голос: если раньше у него был красивый баритон, то после голос «стал какой-то такой надорванный». При этом сам певец уверял, что удаление части легкого никак на него не повлияло.

«Но я слышала. Он стал какой-то очень высокий, немножко такой болезненный высокий голос, как мне показалось», — сообщила подруга Ярослава Евдокимова.

Напомним, последние полтора года жизни артист страдал раком легких. 22 августа стало известно, что Ярослав Евдокимов скончался в Минске в возрасте 78 лет.

Ранее знакомые умершего от рака Ярослава Евдокимова раскрыли, из-за чего обострилась его болезнь: «Он переживал сильный стресс».