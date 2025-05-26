НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 мая 2025, 11:55
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«Последние дни блондинки»: Юлия Снигирь решилась на кардинальные перемены во внешности

Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом после критики ее цвета волос.
«Последние дни блондинки»: Юлия Снигирь решилась на кардинальные перемены во внешности

© Starface.ru

Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом. Она заявила, что собирается перекраситься. Правда, не уточнила, в какой именно цвет.

Блондинкой Юлия неожиданно стала зимой этого года. Перемены были настолько резкие, что далеко не все поклонники легко приняли кумира новой. Многие открыто критиковали Снигирь и делились мнением, что она утратила свою индивидуальность и яркость. Позже артистка призналась, что пошла к стилисту из-за роли – в новом проекте она должна была появиться со светлыми волосами.

Но съемки сериала закончились, поэтому Снигирь решила вновь обратиться к парикмахеру. В личном блоге она опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в последний раз с блондом.

«Последние дни блондинки», - поделилась Юлия.

Напомним, что много лет актриса была с темными волосами. Не исключено, что именно к своему родному цвету она вернется после того, как попрощается с блондом.

Ранее Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Юлия Снигирь
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цвет волос