После волны критики: Юлия Снигирь поделилась редким кадром с сыном от Евгения Цыганова, похожим на отца

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь поделилась редким кадром с сыном от Евгения Цыганова. В личном блоге актриса опубликовала фото 9-летнего Федора, удивительно похожим на отца.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов предпочитают вести закрытый образ жизни и не так часто делятся в соцсетях кадрами с общим сыном. Однако недавно актриса сделала исключение и опубликовала редкий снимок, показав поклонникам 9-летнего Федора. На фото мальчик предстал в полосатом лонгсливе, черной шляпе и солнцезащитных очках. Было заметно, что звездный наследник поразительно похож на отца.

Евгений Цыганов также поделился редким семейным кадром, на котором Юлия Снигирь позировала с сыном во время прогулки. Артистка предстала в черном платье и светлой шляпе, а мальчик — в футболке, джинсах и кепке. При этом мать и сын скрыли лица от камеры.

Напомним, отношения знаменитостей завязались в 2014 году, когда Евгений Цыганов еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. Уже через год исполнитель главной роли в фильме «Мастер и Маргарита» оставил семью и женился на Юлии Снигирь, от которой у него родился восьмой ребенок, что вызвало волну негодования в обществе. Сам актер уверял: он не бросал ни экс-возлюбленную, ни детей, и поддерживает связь с наследниками и всячески помогает им.

Ранее мы писали о том, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь устроили скандал на съемочной площадке.