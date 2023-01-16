«Мое родное второе место»: Медведева с болью отреагировала на проигрыш в «Ледниковом периоде»

В эти выходные состоялся финал «Ледникового периода». Особенно трудным минувший сезон выдался у Евгении Медведевой. Сначала фигуристка принимала участие в проекте с Даней Милохиным, но внезапно юноша покинул шоу, сославшись на усталость. Предательский поступок блогера грозил досрочным завершением шоу для двукратной чемпионки мира. Тем не менее в кратчайшие сроки Медведевой удалось найти нового партнера, с которым она дошла до финала. По результатам судейства, девушка вместе с Федором Федотовым остановилась в шаге от победы и заняла второе место. В новом интервью для издания «Чемпионат» Евгения прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Медведева призналась: такого исхода событий они с партнером не ожидали. По словам фигуристки, их пара рассчитывала на третье или четвертое место, поэтому их результат стал полной неожиданностью. «У нас с Федей начался истерический смех, потому что мы не ожидали оказаться на пьедестале», — поделилась откровением спортсменка.

К слову, без драмы в новом интервью не обошлось. Так, Евгения сравнила второе место в «Ледниковом периоде» с ситуацией во время Олимпиады-2018, когда она проиграла золотую медаль Алине Загитовой.

«Мое родное второе место, вы что! Родное серебро, куда же без него. На самом деле, мы с Федором были очень удивлены результатам. Еще перед выходом на лед мы напрямую спросили у Авербуха: "Илья, если мы чисто откатаем, какие мы будем?". Он сказал, что либо четвертые, либо третьи. Но лед скользкий, случается все», — высказалась Медведева.

Ранее известный блогер раскрыл истинную причину ухода Милохина из «Ледникового периода». Подробности читайте в этой статье.