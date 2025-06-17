Последнее место: в команде Расторгуева назвали «дикими» вопросы о низком рейтинге его радио

В команде певца Николая Расторгуева отреагировали на вопрос о низком рейтинге патриотического радио «Гордость» лидера «Любэ». Напомним, оно заняло последнее место по популярности среди российских радиостанций.

Комментарий команды артиста приводит Telegram-канал «Подъем».

Радиостанция начала вещание 1 февраля 2024 года. С октября 2024-го по март 2025-го она набрала 1% в общероссийском рейтинге.

В пресс-службе Расторгуева считают, что следует обсуждать отправку гуманитарных грузов артистом, а не рейтинг радиостанции.

«Было бы здорово, если бы нам написали по поводу гуманитарки, которую Николай Вячеславович регулярно отправляет, или как песни «Любэ» поддерживают ребят в окопах. А этот запрос [о рейтинге радиостанции] выглядит диковато, если честно», - сказали «Подъему».

Сам же артист рассказал Газете.Ru, что его радиостанция дебютирующая и в этой связи результат более чем успешен. Кроме того, сообщил Расторгуев, в качестве информации преподнесли устаревшее исследование Mediascope.

Ранее певец объяснял, почему младший сын не стал артистом.