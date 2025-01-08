«Не было задачи создавать династию»: Николай Расторгуев объяснил, почему младший сын не стал артистом

Певец Николай Расторгуев объяснил, почему его младший сын Николай не стал артистом, хотя «вырос за кулисами». Артист заявил: у него не стояло цели создавать династию.

Об этом исполнитель сообщил в интервью Kp.ru. Расторгуев рассуждает: «у каждого своя дорога».

«У меня не было задачи создавать династию. Моим сыновьям достаточно тяжело, они носят известную фамилию, слишком много внимания», - отметил певец.

Также Расторгуев рассказал в интервью о жене, с которой вместе 35 лет, а на вопрос, чем она покорила, заявил, что «всем».

«Поэтому она и стала моей женой», - добавил исполнитель.

Он считает: чтобы связать жизнь с человеком, надо «во всем совпадать». Также Расторгуев уверен, что мужчина распознает свою женщину за короткий промежуток времени – буквально с первого взгляда. Между ними либо возникает симпатия, либо нет, уверен певец.

Ранее Расторгуев оценил исполнение Еленой Ваенгой его песни «Там, за туманами».