«Последнее, что они услышат»: Ксения Алферова раскрыла семейную традицию после теракта в «Крокус Сити Холле»

Дочь актрисы Ирины Алферовой Ксения высказалась о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В своем Telegram-канале артистка рассказала поклонникам о семейной традиции после случившегося в концертном зале.

«Да, подобного рода трагедии заставляют нас вспоминать о вечных вещах и напоминают о конечности жизни. Важно не забывать об этом. Не забывать, что в жизни важно, а что второстепенно, и беречь это. В жизни важна сама жизнь, а жизнь будет полной только если в ней есть любовь», — написала Ксения Алферова.

Актриса призналась, что она всегда говорит своим родным слова любви на прощание.

«Уходя из дома, я всегда говорю своей дочери, что люблю ее, она говорит мне, что любит меня. Никогда мы не расстаемся, даже ненадолго, не обнявшись. Всегда, звоня бабушке и маме, я заканчиваю наш разговор фразой: „Я люблю тебя“. Хочу, чтобы это было последнее, что они от меня услышат», — поделилась артистка.

По словам знаменитости, начало такой семейной традиции положила ее бабушка Ксения Архиповна, которой 102 года.

«Слова любви. Этому меня, мою маму, научила и продолжает учить моя бабушка, любовью которой мы были всегда окружены и до сих пор окружены», — призналась дочь Ирины Алферовой.

Ксения Алферова обратилась к поклонникам и призвала их беречь друг друга и чаще говорить о любви близким.

«Берегите себя и друг друга, говорите слова любви и обнимайтесь чаще!» — сказала актриса.

Напомним, Ксения Алферова замужем за актером Егором Бероевым. У супругов есть 16-летняя дочь Евдокия.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что актриса Мария Миронова была с сыном рядом с «Крокус Сити Холлом» за полтора часа до теракта.