Актриса Мария Миронова была с маленьким сыном рядом с «Крокусом» в день теракта

Актриса Мария Миронова была с сыном рядом с «Крокусом» за полтора часа до теракта. Об этом она рассказала в соцсетях.

Знаменитость призналась, что вечером 22 марта была с ребенком в соседнем торговом центре. Мария вспоминает, что мальчик хотел остаться там подольше, но она приняла решение уехать.

«Мы уехали с сыном из соседнего «Вегаса» за полтора часа до этой трагедии. Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла...» – написала актриса.

Миронова выразила соболезнования и отметила, что зло должно быть наказано, а подобное не повторялось.

Напомним, что актриса родила сына от коллеги Андрея Сороки, который моложе нее на 19 лет. Возраст не смущает Миронову, об этом она не раз признавалась в интервью. Для женщины главное, чтобы с любимым было комфортно вместе, а что думают другие – не так важно. Звезда признавалась, что мечтала о втором ребенке, и ее желание исполнилось. Она забеременела в 45 лет. Несмотря на ужасающие истории, она доверилась проверенному врачу, и все прошло хорошо.

Наследника знаменитость назвала Федором. У нее также есть 31-летний сын Андрей, который родился в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодой человек пошел по стопам матери.

Ранее мы писали о том, что врач раскрыла проблему с лицом Марии Мироновой. В прошлом году Мария Миронова отметила 50-летний юбилей. Но глядя на хрупкую актрису, сложно поверить в эти цифры. Мария действительно выглядит намного моложе своих лет. Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти», что актрисе можно улучшить в своей внешности и какие для этого предпочесть методики.