«Благодарна за все»: Михальчик отреагировала на слова Чуриковой про издевательства Шульгина

Проект «Фабрика звезд» уже давно не появляется в эфире ТВ, однако он по-прежнему находится на слуху. Нередко бывшие участники дают откровенные интервью, в которых вспоминают травлю и психологическое насилие на шоу. Недавно Яна Чурикова высказалась о тирании Шульгина, продюсера третьего сезона проекта, по отношению к Михальчик. В новом интервью для издания StarHit Юлия поспешила внести ясность в ситуацию.

Во время шоу Шульгин оказывал знаки внимания 18-летней певице, которая отвечала ему взаимностью. Мужчина даже сделал ей предложение руки и сердца, однако их отношения не были продолжительными. Кроме того, в 2019 году Юлия заявила об агрессии продюсера, но на этот раз она не стала негативно высказываться о Шульгине.

Артистка поблагодарила мужчину за профессиональные советы и песни, созданные для нее. «Благодарна за все. До сих пор пою его песни, и у него нет ко мне никаких претензий», — резюмировала девушка.

Ранее Прохор Шаляпин заявил о камерах в туалетах на «Фабрике звезд». Мужчина обмолвился: «Перестал стесняться». Полное высказывание артиста читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что во время допроса 41-летняя Елена Блиновская раскаялась и признала вину в преступлении. Подробности смотрите здесь.