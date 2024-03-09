После возвращения пришлось заняться восстановлением здоровья: Алана Мамаева пострадала во время съемок в Китае

Алана Мамаева, бывшая супруга футболиста Павла Мамаева, рассказала, что получил серьезную травму во время съемок шоу в Китае. После возвращения в Москву женщине пришлось ложиться на операцию, передает VOICE.

Мамаева вместе с другими знаменитостями боролась за приз в размере 14 миллионов рублей. Во время бега, по словам 36-летней участницы шоу, у нее произошел разрыв мениска.

Через некоторое время Алана вернулась в Москву, где получила необходимую медицинскую помощь. Ей сделали операцию в одной из столичных клиник.

В случившемся бывшая супруга футболиста Мамаева винит только себя. По ее словам, эта ситуация произошла из-за плохой физической формы.

Ранее сообщалось, что Камиле Валиевой могут увеличить срок дисквалификации за участие в шоу в Китае. Так произойдет если выяснится, что мероприятие было организовано при поддержке государства.