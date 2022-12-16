После трагичной смерти Фриске семья Шепелева вновь борется с онкологией

7 лет назад в семье Дмитрия Шепелева произошла трагедия: не стало его супруги Жанны Фриске. Долгое время певица боролась с онкологией, но недуг оказался сильнее. Единственное, что осталось мужчине от возлюбленной, — это напоминание об их большой любви, которая воплотилось в общем сыне Платоне. Спустя время мальчик решил помогать людям, которые так же, как и его мать, столкнулись с серьезным заболеванием.

В своей социальной сети Платон рассказал о том, что 16 декабря в Москве состоится новогодняя благотворительная ярмарка. В ней могут принять участие все неравнодушные люди и помочь тем, кто находится на грани жизни и смерти. Все вырученные средства пойдут на оплату лечения детей, борющихся с раком.

Семья Дмитрия Шепелева не понаслышке знает, как человек может угасать на глазах. Вот почему мужчина вместе со своим сыном не смогли пройти мимо данного мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Гузеева раскаялась в роковой ошибке прошлого. Женщина до сих пор испытывает угрызение совести и чувство стыда. Подробности читайте в этой статье.