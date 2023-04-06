После трагической гибели солиста Cream Soda группа объявила о паузе в творческой деятельности

24 марта стало известно о смерти солиста музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Вместе с друзьями артист отмечал свой день рождения, после чего ночью отправился на противоположный берег реки по льду. Маршрут был хорошо знаком всей компании, но из-за темноты никто не заметил полынью. Все пятеро угодили в воду, однако свою девушку певец смог вытолкать на берег. Сам же утонул, как и двое других ребят. Третьего – Романа – так и не нашли.

Менеджер музыкального проекта Никита Cавенков признался, что они до сих пор не могут понять, зачем в тот злополучный день Дмитрий с друзьями вышел на лед. Он надеется, что Романа все-таки удастся отыскать. Правда, пока нашли только его шапку.

На данный момент вся творческая деятельность Cream Soda поставлена на паузу. Все концерты и мероприятия отменены, а группа пока не знает, как дальше жить.

«Ничего не понятно еще, не ясно, как дальше. Пока пишется музыка, но без планов на будущее. Так же и с составом группы. Оставили все, как есть, нужно дать время. Стараемся не трогать острую тему», - поделился Никита с изданием Woman.ru.

Отметим, что девушка Свиргунова, оставшаяся в живых, первое время находилась в больнице и не могла оправиться от шока. Валерия долгое время не могла даже разговаривать, и члены группы сейчас предпочитают никак не касаться при ней темы Дмитрия.

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