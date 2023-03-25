Александр Гудков запечатлел на камеру поминки по основателю Cream Soda

В прошлые выходные (19-20 марта) погиб основатель группы Cream Soda — 35-летний Дмитрий Свиргунов. Компания из 10 человек весело проводила досуговый отдых, когда решила перебраться по Волге на другой берег реки. Туда компании удалось добраться, но на обратном пути лед дал трещину и пятеро человек провалились под лед.

Прощание с музыкантом проводилось в тайне от прессы и поклонников. Похороны состоялись в Диево-Городище, где находился дом певца.

Одним из присутствующих стал Александр Гудков, который дружил и со Свиргуновым, и со всем творческим коллективом. Артист в своем блоге опубликовал кадр с портретом ушедшего певца.

«Пока, наш самый верный герцог-пес», — написал Гудков.

Ранее сотрудники МЧС говорили, что компания провалившихся под лед друзей во главе с основателем Cream Soda могла спастись.