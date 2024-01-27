Певица МакSим опровергла информацию о своей налоговой задолженности

Певица МакSим опровергла информацию о том, что у нее есть долги перед ФНС. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Артистка обратилась к представителям СМИ с просьбой тщательнее проверять информацию и не публиковать ложные сообщения.

«У меня всегда была прозрачная и чистая отчетность по бухгалтерии, все налоги я плачу вовремя», — заявила звезда.

Летом 2023 года в СМИ появилась информация о том, что МакSим задолжала ФНС свыше 1 млн рублей. Сообщалось, что, если артистка не погасит долг, судебные приставы арестуют ее счета и имущество.

Напомним, ранее певица призналась в алкогольной зависимости из-за отношений с мужчиной-абьюзером. По ее словам, этот роман был разрушительным для нее, поэтому, в поиске спокойствия и расслабления, она начала выпивать. Долгое время артистка лечилась в реабилитационной клинике.