Актриса Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым мужем и третьим ребенком

В июне 32-летняя актриса Дарья Мельникова сообщила, что вышла замуж за коллегу Романа Набатова и стала мамой в третий раз. Недавно звезда сериала «Папины дочки» впервые вышла в свет вместе с мужем и ребенком. Артистка поделилась кадрами в личном блоге.

Дарья Мельникова рассказала, что с супругом и с ребенком посетила футбольный матч «Спартак» — «Ахмат». Актриса опубликовала снимок, на котором Роман Набатов держал малыша на руках.

Также знаменитость призналась, что впервые играла в падел-теннис. По словам Дарьи Мельниковой, она осталась довольна своим дебютом.

Напомним, актриса состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с 2013 по 2021 год. У экс-супругов двое сыновей — 8-летний Артур и 5-летний Марк. В июне этого года Дарья Мельникова впервые назвала в видео Романа Набатова мужем и показала своего третьего ребенка.

Ранее мы писали о том, что Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем после тайной свадьбы и родов.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга