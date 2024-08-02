32-летняя актриса Дарья Мельникова вышла в свет с новым мужем

32-летняя актриса Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем. Они посетили премьеру сериала «Игры».

Мельникова и ее супруг Роман Набатов были самой заметной парой на красной дорожке. Они впервые появились на светском мероприятии как семья.

На появление Мельниковой обратил внимание сайт StarHit. Сериал «Игры», который посетили супруги, рассказывает о подготовке Олимпийских игр-80 в столице.

Помимо Мельниковой и Набатова, поддержать премьеру пришли многие звезды. Были замечены актриса Ольга Сутулова, гимнастка Ангелина Мельникова и другие.

В июне стало известно, что Мельникова тайно вышла замуж и родила. Она впервые назвала избранника мужем. У актрисы уже есть двое детей от предыдущего брака. В 2021 году она развелась с мужем.