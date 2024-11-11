После судов с Павлом Прилучным: Агата Муцениеце снялась в объятиях мужчины в Дубае

Агата Муцениеце, которая недавно судилась с бывшим мужем Павлом Прилучным за детей, улетела из России в Дубай. Актриса заявляла, что тоскует по сыну, которого не видела с августа, а теперь снялась на отдыхе в объятиях мужчины. Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась кадрами в личном блоге.

На опубликованном фото Агата Муцениеце предстала с братом актрисы Джулии Робертс Эриком в Дубае. Актер обнимал артистку за плечи, они улыбались и выглядели счастливыми. Также звезда «Закрытой школы» поделилась в соцсети роликом, на котором артист играл на фортепиано.

Напомним, конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене. Агата Муцениеце утверждала, что не виделась с сыном с августа.

Ранее мы писали о том, что новый поклонник осыпает Агату Муцениеце подарками за миллионы рублей.