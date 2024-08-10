После ссоры «сидят как ни в чем не бывало»: невестка Валерии рассказала об отношениях с мужем

Невестка Валерии, 26-летняя Лиана Шульгина, уже четыре года состоит в браке с сыном певицы Арсением. У пары есть трехлетняя дочь Селин. В соцсетях девушка часто делится теплыми семейными кадрами, однако, как оказалось, их отношения с супругом далеки от идеальных. В своем Telegram-канале она призналась, что у них с мужем бывают ссоры.

По словам Лианы Шульгиной, они с Арсением еще в начале отношений договорились обсуждать любую возникшую конфликтную ситуацию. Также пара старается слышать друг друга.

«Случилась ситуация — и сразу обсуждаем. Мы всегда слушаем, слышим друг друга, пытаемся понять друг друга и идем навстречу друг другу», — рассказала невестка Валерии.

Девушка призналась, что у них с супругом есть и еще одно правило, которому они следуют.

«Никогда не ложимся спать, обидевшись друг на друга. Всегда ложимся спать в обнимку, оставив все в прошлом дне», — поделилась Лиана Шульгина.

Как отметила девушка, они с мужем могут поругаться, затем обсудить ситуацию между собой и «потом сидеть как ни в чем не бывало, обниматься, целовать друг друга».

Ранее мы писали о том, что Лиана Шульгина опровергла слухи о расставании с мужем.