Невестка певицы Валерии высказалась о расставании с мужем

Невестка певицы Валерии опровергла слухи о расставании с мужем. Об этом она рассказала в соцсетях.

Поклонники Валерии забили тревогу — в соцсетях Лианы Шульгиной перестал появляться сын певицы Арсений. Напомним, Лиана и Арсений поженились в августе 2020 года. А в 2021 у супругов родилась дочь.

В соцсетях Лиана Шульгина поспешила опровергнуть слухи о разводе с мужем. По ее словам, она изменила подход к ведению личного блога и теперь не делится некоторыми моментами личной жизни с подписчиками.

«Спасибо за переживания, но нельзя делать такие выводы просто так, без повода. Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется. Не делайте никогда поспешных выводов, основываясь на своем „кажется“», — заявила она.

Следом она выложила видео, на котором в кадр попал ее муж. Таким образом Шульгина опровергла факт, что они с Арсением расстались.

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии рассказала о тяжелом состоянии дочки Селин.