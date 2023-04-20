После сообщений о смене гражданства Ларису Гузееву обнаружили за пределами РФ

В последнее время все внимание публики приковано к Ларисе Гузеевой. Когда-то она являлась неотъемлемой частью федерального канала, но теперь ее шоу убрали из эфира, а сама знаменитость давно не появлялась на ТВ. Кроме того, несколько месяцев назад в Сети произошел крупный скандал. Тогда актрису стали подозревать в смене гражданства, и причина для этого весомая: очевидцы заметили ее в миграционной службе Тель-Авива. Телеведущая довольно гневно отреагировала на домыслы публики и заявила, что территорию РФ покидать не собирается. Однако слова своего она не сдержала.

В личном блоге Гузеева сообщила, что вместе с дочерью сейчас находится в Словакии. Звездное семейство решило отправиться в небольшое путешествие и насладиться местными красотами страны.

«Ты просыпаешься, и у тебя впереди не какие-то дома, а лес, горы. Красота невозможная. Мы с Лелькой мечтаем так жить», — сообщила телеведущая.

Ранее Рустам Солнцев раскрыл заработок Гузеевой и заявил, что она покупает квартиру в центре Москвы. Высказывание мужчины читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Ани Лорак спровоцировала разговоры о тайной свадьбе, показав кольцо на правой руке. Подробности смотрите в этой статье.