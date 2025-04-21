После смерти актрисы Евгении Добровольской открыли наследственное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты выяснили, что после смерти актрисы Евгении Добровольской было открыто наследственное дело. В этих случаях нотариусы оформляют все наследственные документы, чтобы распределить имущество среди наследников скончавшегося человека.

В Федеральной нотариальной палате объяснили, что несовершеннолетние родственники тоже участвуют в подобных делах.

«За несовершеннолетних детей действуют их законные представители – родители или опекуны, назначенные органами опеки. С 14 до 18 лет ребенок является ограниченно дееспособным, и при обращении к нотариусу он подает заявление сам, но с согласия своих законных представителей», - объяснили там.

Напомним, у Евгении Добровольской остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.

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