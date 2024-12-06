После смерти актера Романа Мадянова в суде открыли дело по его наследству. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты обнаружили в базах данных судов наследственное дело Романа Мадянова. Как объяснил юрист Денис Корягин, это означает, что родные и близкие умершего вступили в наследство.

По правилам, у родственников есть пол года с момента смерти владельца недвижимости на вступление в наследство. Если этот срок пропущен, то они все равно имеют право получить имущество, но для этого необходимо будет подать заявление в суд.

«Им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство», — объяснил Корягин.

Напомним, Роман Мадянов скончался 25 сентября из-за рака легкого, который выявили еще в 2020 году. Актеру было 62 года.

Ранее мы писали о том, что Министерству культуры предложили назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова.