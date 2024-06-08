После слухов о разводе: муж Леры Кудрявцевой публично поздравил ее с годовщиной свадьбы

Отношения между телеведущей Лерой Кудрявцевой и ее супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, в последние месяцы стали предметом активного обсуждения в Сети после того, как в январе этого года телезвезда заявила, что ушла от мужа спустя 10 лет брака. Однако теперь, вероятно, дело идет к примирению. В личном блоге Игорь Макаров публично поздравил супругу с годовщиной свадьбы.

8 июня Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают 11 лет со дня свадьбы. По этому поводу хоккеист впервые за долгое время хоккеист опубликовал пост в соцсети. Спортсмен поделился снимком, на котором целует жену, и публично признался ей в любви.

«11 лет. Люблю», — написал Игорь Макаров.

На данный момент Лера Кудрявцева никак не отреагировала на публичное поздравление от супруга. При этом пользователи Сети присоединились к поздравлениям в адрес пары.

«Счастья вам на долгие годы», «Идеальная пара. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми», «Вот и берегите свою куколку и не расстраивайте ее», — написали в комментариях.

Напомним, в январе этого года телеведущая заявила, что ушла от мужа спустя 10 лет брака. Лера Кудрявцева не стала раскрывать причины разрыва, но отметила, что «алкоголь — это зло», тем самым намекнув, что они разошлись из-за проблем Игоря Макарова с алкоголем. Позднее ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа заняться решением серьезной проблемы. Также телезвезда отправила хоккеиста на лечение от алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в 2012 году в одном из ночных заведений. В 2013 году телеведущая и хоккеист поженились, а в 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее сообщалось о том, что муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров пришел в шоу «Секрет на миллион» и рассказал, что происходит в их семье.