Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров пришел в шоу «Секрет на миллион» и рассказал, что творится в их семье

Муж ведущей Леры Кудрявцевой Игорь Макаров снялся в шоу «Секрет на миллион». Он пришел вместе с дочерью – пятилетней Машей.

Это следует из анонса программы. Макаров был в белой футболке, жилете и серых брюках. Дочь оделась в пышное розовое платье.

Кудрявцева пересела из кресла ведущей на диван – она была вместе с семьей. Ребенок сидел у Леры на коленях.

В опубликованном фрагменте Кудрявцева сообщила, что ни разу не ругала девочку. На это Макаров сказал: «Мама папу ругает».

В свежем выпуске «Секрета на миллион» пара расскажет об отношениях в их семье.

В январе Кудрявцева объявила, что ушла от мужа. Причиной такого шага она называла алкогольную зависимость Макарова.

Пара поженилась в 2013 году. Разница в возрасте у супругов составляет 16 лет. С помощью ЭКО Кудрявцева забеременела и родила в 47 лет.

Ранее сообщалось, что Макаров напугал поклонников своим видом на свежих кадрах, опубликованных Кудрявцевой в соцсетях. Интернет-пользователи отмечали, что он сильно похудел.