После слухов о пополнении в семье: Игорь Николаев публично обратился к жене по особому поводу

64-летний певец и композитор Игорь Николаев публично обратился к жене по особому поводу. Исполнитель хита «Малиновое вино» поздравил 42-летнюю певицу Юлию Проскурякову с годовщиной свадьбы и поделился кадрами с торжества в личном блоге.

Игорь Николаев опубликовал в соцсети фото, сделанные в день свадьбы с Юлией Проскуряковой 14 лет назад. Помимо пары, на снимках можно увидеть и других звезд российского шоу-бизнеса, которые были гостями на празднике. Свидетелями на торжестве были композитор Игорь Крутой и певица Наталья Подольская.

«Прекрасный день 14 лет назад! Прекрасная невеста Юлечка и прекрасные свидетели — со стороны жениха Игорь Крутой, со стороны невесты — Наташа Подольская! Кстати, свидетель со стороны жениха вместе с женихом обнаружили за портьерой ЗАГСа слегка расстроенное пианино, и сам маэстро Игорь Крутой сыграл для нас марш Мендельсона!» — написал Игорь Николаев.

Супруга артиста также поздравила его с годовщиной свадьбы и поделилась в личном блоге видео, где появилась на кадрах вместе с мужем.

«Счастье — это когда 14 лет вместе с тобой! 23.09.2010 года. С годовщиной нас», — обратилась к музыканту Юлия Проскурякова.

К поздравлениям знаменитостей присоединились поклонники и их друзья: Игорь Крутой, Наталья Подольская, Алсу, Владимир Левкин и другие артисты.

Напомним, недавно жену Игоря Николаева заподозрили в беременности. На свежих фото Юлии Проскуряковой в соцсети подписчики разглядели у певицы округлившийся живот и предположили, что она находится в «интересном» положении. Позднее артистка опровергла распространившиеся слухи, заявив, что она «просто не худая».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова состоят в браке с 2010 года. У пары есть 8-летняя дочь Вероника.

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