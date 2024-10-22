После слухов о пластике Валя Карнавал похвасталась фигурой в спортзале
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Блогер и начинающая певица Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, решила привлечь к себе внимание с помощью демонстрации стройной фигуры. Она опубликовала в своем блоге кадры, на которых запечатлена во время тренировки в спортзале.
22-летняя тиктокерша в облегающем комбинезоне с шортами коричневого оттенка показала упражнения, направленные на проработку мышц ног и ягодиц.
Верх спортивного костюма, выбранного Валей, оформлен вырезом на спине и глубоким V-образным декольте, подчеркнувшем пышные формы девушки.
Карнавал подтянулась на руках, продемонстрировав себя со спины.
При этом пользователи Сети ранее заподозрили блогершу в пластике и отметили, что после липомоделирования она стала похожа на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Сама артистка признавалась, что похудела с 65 до 42 килограммов, из-за чего изменилась форма ее груди, которую она решила исправить.
Напомним, Валя Карнавал прославилась благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020 году она начала музыкальную карьеру, а в 2022 году стала финалисткой шоу «Звезды в Африке».
Ранее стало известно, что Валя Карнавал стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Съемки даются девушке нелегко — после очередного проката она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.