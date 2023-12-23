После скандальной вечеринки Настя Ивлеева отдала колье стоимостью 23 млн рублей

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась колье с бриллиантами и крупным изумрудом за 23 миллиона рублей, которое она разместила на ягодицах во время своей скандальной «голой» вечеринки. Как оказалось, украшение она взяла в аренду.

Как пишет Telegram-канал Diana Spletni Live, общий вес изделия составляет 40 каратов. Подвеска выполнена из замбийского изумруда весом 7,26 карата.

Отмечается, что сразу после скандальной вечеринки охрана забрала колье у Ивлеевой и доставила законным владельцам. По некоторым данным, после специальной чистки украшение будет выставлено на продажу.

Несмотря на стоимость украшения, пользователи не оценили идею блогерши. Многие отметили, что арендованные бриллианты на ягодицах - это или большая глупость, или провокация, пишет News.ru.

Кроме того, на Ивлееву обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он попросил Генпрокуратуру проверить телеведущую на достоверность предоставленных сведений о доходах за период с 2020 года.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что провокационная вечеринка ей понравилась. По мнению 60-летней артистки, события вокруг мероприятия – это организованный хейт.