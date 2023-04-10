После скандала в «Современнике» Лия Ахеджакова улетела на Кипр и там нашла новую работу

Уже несколько месяцев все внимание публики приковано к Лии Ахеджаковой. Когда-то артистка была любимицей россиян и радовала их своими ролями как в кино, так и на театральной сцене. Однако все изменилось в одночасье, и виной всему ее провокационные высказывания. Теперь Ахеджакова стала антигероем в глазах общественности, а ее сотрудничество с «Современником», длившееся долгие годы, прекратилось. Как сообщает издание Woman.ru, теперь у артистки началась новая жизнь.

По данным СМИ, Ахеджакова не стала унывать и вместо этого занялась гастрольной деятельностью. Сейчас знаменитость улетела на Кипр. Там, в одном из местных театров, она сыграла в спектакле по пьесе Улицкой «Мой внук Вениамин». Поговаривают, актрисе удалось собрать полный зал.

Сейчас у Ахеджаковой множество предложений. Актрису, от которой отказались в РФ, приглашает к себе с выступлениями Америка. Правда, в какой стране знаменитость увидят в следующий раз, — пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Оскар Кучера раскритиковал эмигрировавшего Назарова, но пожалел уволенную из театра Ахеджакову. Высказывание мужчины читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно имя нового ухажера 20-летней внучки Бориса Ельцина. Напомним, несколько лет Мария состояла в отношениях с Федором Смоловым. Молодые люди планировали даже устроить пышную свадьбу, однако в декабре прошлого года они объявили о расставании.