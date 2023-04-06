Кучера раскритиковал эмигрировавшего Назарова, но пожалел уволенную из театра Ахеджакову

В последнее время все внимание публики приковано к судьбам Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой. Когда-то актеры имели успешную карьеру в России, но все изменилось в одночасье, и виной этому стали их провокационные высказывания. После этого знаменитости лишились постоянной работы в театрах, а россияне сделали Дмитрия и Лию своими антигероями. К слову, не выдержав накала страстей, звезда «Кухни» принял решение об эмиграции в Канны, а вот Ахеджакова осталась в РФ и стоически выдерживает гнев соотечественников. В новом интервью для шоу «Легенда» Оскар Кучера прокомментировал судьбу своих коллег.

Как выяснилось, из двух опальных артистов у Кучеры вызывает больше симпатий Ахеджакова. По словам мужчины, он не так хорошо осведомлен о всех ее высказываниях. Кроме того, Кучера считает: «Ей приписывали много того, чего она не делала». Именно поэтому телеведущий поспешил встать на ее защиту, а вот о Назарове он совершенно иного мнения.

«Я не осведомлен, что говорила Лия Ахеджакова, что она писала. Я просто не материале и не смею судить. Как по мне, просто перегибы на местах. Вот Назарова вообще не жалко ни разу, а ее жалко», — высказался мужчина.

Ранее мы писали о том, что в РФ вынесли приговор эмигрировавшему Дмитрию Назарову. Напомним, звезда «Кухни» нередко в личном блоге выкладывает стихотворения, в которых двусмысленно намекает на свое отношение к происходящей ситуации. Именно за это он и поплатился.