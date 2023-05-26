После скандала в РФ Лия Ахеджакова заявила об адвокате, запрещающем ей «открывать рот»

Когда-то Лия Ахеджакова являлась любимицей публики: она сыграла многие культовые роли и радовала поклонников своими спектаклями в «Современнике». Однако недавно все изменилось: артистка прекратила сотрудничество с театром, а саму ее обвинили в госизмене. Долгое время Ахеджакова молчала, но на днях она решила прокомментировать ситуацию.

Как сообщает StarHit, актриса стала жертвой розыгрыша. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился директором Барбары Брыльской и предложил работу в Польше. Артистка была откровенна с ним, вот почему она раскрыла многие детали из своей жизни.

Как выяснилось, знаменитость уже нашла работу, и ее гастрольный план расписан до декабря. Вот почему она отказалась от предложения звонящего.

«Я бы с удовольствием приехала, но сотрудничать и жить в этой стране — уже не по силам», — сообщила Ахеджакова.

Кроме того, актриса заявила, что в сложившейся ситуации она вынуждена себя вести осторожно, именно поэтому ее действия контролирует опытный юрист. Несмотря на это, знаменитость сообщила: страха она не испытывает.

«Адвокат мой бдит, запрещает мне рот открывать. Я спокойно живу, пока меня не трогают», — резюмировала артистка.

Ранее мы писали о том, что Вайкуле заступилась за уволенную из «Современника» Ахеджакову. Подробности смотрите здесь.