После скандала с украинцами Лобода заявила, что не откажется от русского языка

Недавно Светлана Лобода анонсировала выход песни на украинском языке и попала в крупный скандал. Дело в том, что в названии композиции артистка допустила ошибку, чем навлекла на себя гнев жителей Украины. И, кажется, после нового интервью он только усилится. Так, Светлана сообщила, что не планирует отказываться от русского языка.

Свою позицию девушка объяснила тем, что вся ее семья говорит на русском. Кроме того, Лобода покинула территорию России, но большая часть поклонников находится именно здесь, поэтому певица должна удовлетворять и их интересы. «Моя аудитория очень широкая, ведь люди живут по всему миру. От меня ждут и русские песни, и украинские, и английские», – заявила Светлана.

Подробности того самого скандала из-за ошибки в названии песни читайте в этой статье.