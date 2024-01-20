После скандала с Джигурдой Анастасия Волочкова решила отмечать свой день рождения в храме

В свой день рождения Анастасия Волочкова решила сходить в храм, а вечером устроить грандиозную вечеринку. Об этом балерина рассказала в микроблоге.

Девушка выложила афишу с приглашением на день рождения, который она отметит в столичном караоке-баре.

«Вот и наступил еще один день моего рождения. Проснувшись, я увидела в телефоне бесчисленное множество поздравлений. Обязательно всем отвечу, но не сразу, иначе не успею на репетицию», – заявила Волочкова.

Также балерина поведала поклонникам о своих планах на день. Сначала Анастасия пойдет в храм, потом отправится на репетицию, а уже вечером будет отмечать праздник вместе с друзьями и представителями «достойных СМИ».

Однако некоторые блогеры вместо поздравлений начали высмеивать девушку в комментариях, припомнив ей недавний скандал с Никитой Джигурдой.

«С кем вы там все время разговариваете, какие толпы вам мерещатся?», «Джигурда написал?», «Настя, держите себя в руках и ногах!» – отмечают пользователи Сети.

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