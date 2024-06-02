После ряда неудач Анастасия Ивлеева решила вернуться в ресторанный бизнес

Блогерша Анастасия Ивлеева планирует вернуться в ресторанный бизнес, несмотря на суды из-за бара «Капельница» и многомиллионные долги перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В 2021 году Настя Ивлеева основала «Капельницу-групп», однако экс-управляющий продакшн-компании телеведущей Александр Мокров подал на нее в суд. Мужчина обвинил блогершу в неуплате кредита в размере 15,8 миллионов рублей.

В 2024 году Ивлеева столкнулась с очередными финансовыми проблемами. В частности, девушка задолжала ФНС более 11 миллионов рублей.

Несмотря на череду неудач, блогерша все же решила вернуться в ресторанный бизнес. По информации от источника, Анастасия заключила договор о сотрудничестве с известным ресторатором Александром Пичугиным. Другие подробности о новом заведении Ивлеевой пока не уточняются.

Ранее мы писали, что певица Нюша не собирается делить имущество с Игорем Сивовым при разводе. Как оказалось, за семь лет брака пара не нажила общего имущества, за которое можно было бы побороться.