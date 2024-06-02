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Опубликовано 02 июня 2024, 16:25
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Останутся друзьями: певица Нюша не будет делить имущество с Сивовым при разводе

SHOT: певица Нюша не будет делить имущество с супругом при разводе .
Останутся друзьями: певица Нюша не будет делить имущество с Сивовым при разводе

© Starface.ru

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе. Все дело в том, что им нечего делить, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Нюша прожила с Сивовым в браке семь лет. За это время у пары появились двое детей. При этом общего имущества, по данным журналистов, супруги не нажили. 24 мая они подали заявление о разводе. После расставания певица и бизнесмен планируют остаться друзьями.

У артистки есть квартира на Карамышевской набережной. Также у Нюши была машина, однако она от нее избавилась. У Сивова есть квартира в Казани, в которой он прописан. Автомобиль, как и супруга, он продал.

Ранее Нюша призналась, что в детстве была «на небольшой процент» бунтаркой. По словам певицы, она иногда совершала шалости, но все равно выглядела спокойной на фоне сверстников.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Нюша
развод